Seis voos divergidos, dois cancelados e dois não realizados

Retomada a operação aérea no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo com a aterragem bem-sucedida do avião da British Airways vindo de Londres. Com chegada prevista para as 11:25, depois de longo espera aos círculos ao largo da costa Norte, a aeronave britânica acabou por aproveitar uma ‘janela de oportunidade’ com condições para concretizar a aproximação e aterrar em Santa Cruz, o que veio a acontecer uma hora depois (12:27).

Entretanto há mais dois voos divergidos. As ligações provenientes de Copenhaga e de Helsínquia, ambas operadas pela Sunclass Airline. Ao todo, hoje são já seis os voos divergidos.

Sabe-se também que a easyJet cancelou, já em Gatwick, os voos para e da Madeira, com chegada prevista para as 18:00 e partida às 18:30.

Na última hora a intensidade do vento abrandou ligeiramente junto à infraestrutura aeroportuária.