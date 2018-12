Sector público da Madeira nunca fez tantas compras como em 2018

Até ao final de Novembro, as instituições públicas da Madeira (Governo, empresas e câmaras) celebraram contratos de aquisição de bens e serviços no valor de mais de 300 milhões de euros. Os dados são parciais mas já permitem prever que 2018 será um ano recorde em compras pelo sector público regional. Entre os 10 maiores contratos assinados no mês passado, há apenas uma obra. Este tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o desaire dos clubes madeirenses frente aos ‘grandes’ de Lisboa na jornada de ontem da I Liga: o Marítimo perdeu em casa com o Benfica (0-1) e o Nacional foi goleado em Alvalade pelo Sporting (5-2).

Nesta edição surgem também em destaque as notícias dos sete processos disciplinares contra alunos da Universidade da Madeira em 5 anos, a pouca ‘vida’ do comércio da baixa com muitas lojas fechadas ao domingo em plena época natalícia e o espectáculo solidário ‘Um presente de Natal para a Venezuela’ que sobe esta semana ao palco do Centro de Congressos.