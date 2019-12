“Sector do Vinho está no bom caminho”, afirma Humberto Vasconcelos

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural afirmou esta tarde, durante o almoço de Natal da Mesa da Secção de Vinhos da ACIF, que o sector “está no bom caminho”.

“Tem havido um trabalho em permanência junto do sector dos vinhos, têm sido feitas as transformações necessárias de acordo com as expectativas, e tomadas medidas para modernizar o Instituto do Vinho e Bordado da Madeira”, registou Humberto Vasconcelos, prometendo que, no próximo ano, o Governo Regional será “mais célere na ligação ao sector, para que possa receber as informações em devido tempo”, para além de ter sublinhado os “vários investimentos que estão a ser feitos em prol da viticultura”.

Do ponto vista promocional, o governante realçou que o trabalho desenvolvido tem seguido as ideias e orientações do sector. “Implementámos uma política depois de ouvirmos o sector e de acordo com o que pretendemos continuar a projectar. É essa a nossa visão, de seguir uma lógica, porque os resultados têm sido muito positivos”, explicou o Secretário Regional.

Humberto Vasconcelos fez ainda questão de elogiar o papel da Associação Comercial e Industrial do Funchal. “Tem convergido sempre com decisões tomadas pelo Governo Regional, em conjunto com a própria associação, e os resultados estão à vista. O sector empresarial nesta área está vigoroso e a diminuição do desemprego é uma realidade. Aliás, o próprio Ministro das Finanças disse ontem, na Madeira, que as contas estão arrumadas, que a economia está a crescer e a diminuir o desemprego. É bom sentirmos isto, ouvir em silêncio aquilo que muitos cá dentro nunca disseram e nunca quiseram acreditar”, vincou o governante com a pasta da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A terminar, Humberto Vasconcelos desejou que “o próximo ano seja de mais sucesso, maior crescimento e de sedimentação da qualidade dos produtos da Madeira”.