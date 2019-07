Secretário regional de Agricultura e Pescas visita novo espaço da Feira Agropecuária

O secretário regional de Agricultura e Pescas visitou, ontem (dia 9 de Julho), as últimas obras que estão a ser realizadas no espaço da Feira Agropecuária, no Santa Porto Moniz.

Para Humberto Vasconcelos a nova imagem da feira “simboliza também a nova imagem que hoje a pecuária tem na Região”.

Durante a visita o governante recordou o trabalho realizado nos últimos 4 anos, que visa “dar mais dignidade ao recinto e mais segurança para os expositores”.

“Queremos que seja também uma festa de todos os madeirenses e para que isso aconteça é preciso criar condições. Foi isso que fizemos e é com agrado que vejo que este ano a feira contará com mais expositores”, sublinhou.

Recorde-se que a abertura da 64.ª Feira Agropecuária, terá lugar na próxima sexta-feira (12 de Julho) e decorrerá ao longo de três dias no espaço agora renovado.