Secretário de Equipamentos e Infraestruturas anuncia obras e projectos para a Ponta do Sol

Hoje, no aniversário dos 438 anos de história da freguesia da Madalena do Mar, o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, em representação do presidente do Governo Regional, realçou que “o Governo Regional está sempre atento às necessidades da população da Ponta do Sol e da freguesia da Madalena do Mar, bem como aos vários desafios que se vão colocando”, não esquecendo o potencial cultural e turístico do concelho e o investimento na anterior legislatura, que ultrapassou os 34 milhões de euros.

“Na anterior legislatura, o Governo Regional investiu mais de 34 milhões de euros no concelho da Ponta do Sol, na construção da variante à Madalena do Mar, na reabilitação e estabilização de taludes, na reabilitação do Cais da Ponta do Sol, na recuperação de levadas e melhoria das condições de fornecimento de água de rega, na recuperação de sistemas de regadio, na construção de caminhos agrícolas, na reformulação do posto de pescado da Madalena do Mar”, referiu.

Sendo esta uma zona de grande produção de banana, um produto de enorme importância para a economia local e regional, e assumindo-se a Madalena do Mar como a maior freguesia produtora, Pedro Fino recordou que “o Governo tem vindo a dar especial atenção a esta produção, não apenas através da prestação de apoio técnico, mas também com incentivos aos meios de produção e modernização agrícola, considerados fundamentais ao desenvolvimento económico e à geração de emprego na localidade.

“Investiu, ainda, na construção do centro de processamento de banana da Ponta do Sol, que permitiu um aumento para o dobro da produção diária, de 40 para 80 toneladas de banana processada”, lembrou.

“Para 2020, está previsto novo investimento, com o arranque das obras de construção do Centro de Investigação e Experimentação da Banana da Madeira, no Lugar de Baixo”, sublinhou, recordando que, dada a importância do sector agrícola no concelho, o Governo Regional tem também investido na remodelação dos sistemas de regadio, estando prevista a recuperação da conduta de distribuição do reservatório das Terças, da Levada do Coronel, e das levadas da Calheta – Ponta do Pargo e Calheta – Ponta do Sol.

Pedro Fino salientou ainda que, tal como havia sido anunciado, arrancou em 2019 a obra de regularização do troço terminal da Ribeira da Madalena do Mar, com um valor total de 6,8 milhões de euros, cuja conclusão está prevista para o segundo semestre deste ano.

“O Governo Regional irá lançar também, este ano, o projecto de criação do Centro Interpretativo da Flor da Madeira, que irá reforçar o papel do Centro de Floricultura do Lugar de Baixo, no âmbito da investigação em floricultura subtropical, permitindo divulgar o conhecimento sobre as principais espécies florícolas da ilha da Madeira, uma mais valia para a população local, mas sobretudo para o sector turístico”, avançou.

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas confirmou também que o Governo Regional irá, “ao longo desta legislatura, continuar a garantir equipamentos de saúde e educação adequados à prestação dos melhores serviços à população, a assegurar a sua protecção e segurança, a apoiar as instituições que trabalham na área social, de forma a que possam garantir todo o apoio à população idosa e mais carenciada, a desenvolver medidas propícias ao desenvolvimento económico e à criação e emprego, e a apoiar o sector primário, que tanta relevância tem neste concelho”.

“O que nos move é o compromisso assumido com a população madeirense e, por isso, estejam certos de que o Governo Regional irá continuar a apoiar o concelho da Ponta do Sol e as suas freguesias, num clima de diálogo e cooperação, fundamental para atingir o sucesso, ultrapassando os desafios que se vão colocando”, rematou.