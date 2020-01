Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil realiza iniciativa ‘Gestos que Salvam Vida’

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, através do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, está a implementar um projecto de divulgação junto da população madeirense sobre os ‘Gestos que Salvam Vida’, através da realização de acções de sensibilização para o público em geral, intituladas ‘3 Dias, 3 Centros, 3 Gestos’.

“Visando o desenvolvimento de uma cultura de cidadania cada vez mais responsável, pretende-se alargar os conhecimentos ao nível da Cadeia de Sobrevivência, divulgando os procedimentos a realizar quando o coração está parado, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de emergência especializados”, explica através de uma nota de imprensa.

Em parceria com os 3 maiores centros comerciais da Região, em 3 dias distintos, uma equipa especializada composta por enfermeiros do SEMER (Serviço de Emergência Médica Regional), bombeiros dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Sapadores do Funchal e voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa irá ensinar, a todos os que visitarem os espaços, as práticas de manobras de suporte básico de vida.

A acção decorrerá, no Madeira Shopping, no dia 25 de Janeiro, das 16 às 18 horas; no Forum Madeira, no dia 2 de Fevereiro, das 15 às 17 horas, e no La Vie, no dia 8 de Fevereiro, das 11 às 13 horas.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, irá marcar presença, no inicio da actividade agendada para amanhã, 25 de Janeiro, pelas 16 horas, no Madeira Shopping.