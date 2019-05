Secretaria dos Assuntos Sociais promove formação ligada ao envelhecimento e à saúde mental

A Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais está a promover uma formação na área do envelhecimento e da saúde mental. Uma iniciativa realizada com a colaboração da Rede Europeia Anti-probreza, com quem o Governo Regional estabeleceu uma parceria.

Ao início desta tarde, Rita Andrade esteve na auditório da Secretaria, onde se realiza a acção formativa - Projecto InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde, onde a governante deu as boas-vindas aos participante e destacou a importância daquele tipo de formação num cada vez melhor trabalho no terreno.

A formação tem 19 participantes provenientes de várias partes da ilha, de dez instituições, e conta com Paula Guimarães da associação mutualista Montepio.

A acção está inserida num vasto conjunto de incitavas delineadas pela SRIAS e pela rede Europeia Anti-pobreza para se realizarem na região durante este ano.