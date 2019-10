Secretaria da Saúde estabelece protocolo para promover projectos inovadores

A Secretaria Regional da Saúde e a empresa Premivalor assinaram, hoje, um protocolo no âmbito do HINNOVA - Health Innovation Awards, um prémio atribuído aos projectos inovadores na área da Saúde. O objectivo principal é incentivar a investigação, nas universidades para criação de start-ups do sector da saúde.

Telmo Vieira, da Premivalor destaca o facto de o novo hospital da Madeira ser um projecto inovador, ao nível internacional, por incluir um espaço ligado às start-ups da Saúde, para a inovação e a investigação.

O HINNOVA terá periodicidade anual, acompanhando o ano lectivo das universidades e, além de escolher o projecto vencedor, apoiará todos os que forem considerados mais viáveis.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos recordou o investimento feito no sector - mais de 2.000 milhões de euros ao longo da legislatura - e o esforço de certificação de qualidade dos serviços do SESARAM. Neste momento são 17 os serviços certificados.

Sobre o novo hospital que espera ver concluído nos próximos quatro anos, destaca a sua vocação para as cirurgias de ambulatório e a melhoria da eficiência e diminuição de custos.