Secretária Augusta Aguiar elogia trabalho meritório das CPCJ da RAM

Na sessão de abertura do ‘IV Fórum Crescendo com Protecção’, um evento organizado pela Comissão de Protecção de Menores (CPCJ) de Câmara de Lobos, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania elogiou o “trabalho meritório” e a “articulação próxima entre vários organismos” que têm contacto directo com a população mais jovem.

Augusta Aguiar explica que diversas entidades, como escolas, centros de saúde, hospital, IPSS, segurança social, CPCJ, entidades policiais e Ministério Público, entre outros, “podem e devem ter uma acção preponderante na actuação perante uma eventual situação de perigo ou risco”.

A governante destacou o trabalho de sensibilização e consciencialização, desenvolvido pelas CPCJ da Região, junto da população, assim como o seu papel ao nível da protecção.

Enumerou ainda alguns dados sobre a intervenção das CPCJ da RAM em 2018 por entender que “conhecer a realidade ajuda-nos a encontrar os caminhos certos nesse grande objectivo de criar um futuro risonho e feliz para as crianças e jovens da nossa Região”.

Em 2018, comparativamente a 2017, verificou-se uma diminuição no número de processos das comissões de protecção de crianças e jovens da Região. O volume global de processos desceu de 1.628 para 1.549, menos 79.

As comissões do Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Machico foram as que apresentam um maior volume processual.

No que se refere às principais problemáticas sinalizadas, nas tipologias de situações de perigo, lideraram a “negligência” e os “comportamentos de perigo na infância e juventude”.

À semelhança dos anos anteriores, em 2018, os estabelecimentos de ensino assumiram-se como a principal entidade sinalizadora e o grupo etário com maior incidência é dos 15 aos 17 anos, seguido do grupo dos 11 aos 14 anos.