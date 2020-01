A terceira edição do Roteiro Geração Madeira, iniciativa de Sara Cerdas, decorreu esta sexta-feira, 31 de Janeiro, na Ribeira Brava, com o tema ‘Investigação e Tecnologia’.

A eurodeputada, acompanhada pela deputada na Assembleia Legislativa Regional Olga Fernandes, visitou as instalações da Altice Labs e do Grupo ACIN, no sentido de recolher no terreno os contributos de empresários nesta área de actividade, perceber de que forma os fundos europeus estão a ajudar no desenvolvimento dos seus projectos e como, no âmbito do Horizonte Europa, naquele que será o próximo programa para estas temáticas, poderão estas empresas alavancar mais fundos europeus.

Em declarações à comunicação social, Sara Cerdas falou sobre o ‘Brava Valley’, o projecto que se iniciou em 2015, mas que considera estar “a demorar na sua execução”. O Brava Valley visava em tornar a Ribeira Brava na Silicon Valley da Madeira (e do País), disponibilizando um pacote fiscal atractivo às empresas tecnológicas que se fixassem no concelho.

A eurodeputada expôs que após a visita a estas empresas, leva consigo “duas notas muito importantes: primeiro, que é preciso haver uma grande comunicação entre todos os intervenientes nestas áreas”. “A União Europeia tem todas as possibilidades de ser número um na área da tecnologia e inovação, mas para isso precisamos de por todos os intervenientes a comunicar; em segundo lugar, que a capacitação de recursos humanos é fundamental”, sustentou.

Em segundo lugar, apontou que “a grande ‘queixa’ que eu recolho, e também levo comigo para o Parlamento Europeu, é capacitação dos recursos humanos - ter quadros formados, de forma a dar resposta a estas áreas, uma área que está muito carente aqui na Madeira”.

Sara Cerdas também defendeu “a criação de mais parcerias com instituições regionais, nacionais e internacionais, uma interligação importante com as universidades e com as escolas, que poderá ocorrer através de programas de formação, de estágio e incentivo ao emprego, que permitam atrair capital humano para a sua fixação na ilha”.

Neste sentido, afirma ainda que “A Madeira poderá ser um ponto de interesse a nível mundial, porque temos todos os recursos aqui existentes do ponto de vista de maturação e evolução tecnológica. Portanto, tendo bons quadros, podemos aqui ser um bom ponto para o resto do mundo, não apenas para a União Europeia”.

O novo programa Horizonte Europa, proposto pela Comissão Europeia, dispõe de um orçamento total de 100 mil milhões de euros para o período 2021-2027, o que representa um aumento de 50% em relação ao programa Horizonte 2020. Actualmente, este programa, que integra Quadro financeiro plurianual, encontra-se em debate e em negociação no Parlamento Europeu.

Sara Cerdas acredita que o próximo programa será ainda mais ambicioso e que “irá dar resposta a estas questões e que, esperemos, facilitará esta formação de novos quadros nesta área tecnológica, tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade”.