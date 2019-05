Santana estagnou, acusa o PSD

Heliodoro Dória, autarca do PSD na Assembleia Municipal de Santana acusou o executivo centrista presidido por Teófilo Cunha de ter parado o investimento no concelho preocupando-se apenas em pagar dúvida.

“Nos últimos anos Santana praticamente estagnou em termos de obras públicas municipais”, recomendando ao executivo CDS que mude chip. “É preciso mudar o discurso: deixar de falar em dívida e falar em investimento”, desafiou.

Heliodoro Dória foi o primeiro orador na sessão solene do Dia do Concelho, marcada pelo atraso no inicio da celebração devido à chegada tardia de Miguel Albuquerque, que representa o Governo, e a ausência na sessão do autarca eleito pelo Movimento Santana Primeiro, que perdeu assim a oportunidade de usar da palavra na cerimónia que decorre no salão nobre dos Paços do Concelho.