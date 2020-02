Santa Cruz prepara cortejo de carnaval a 23 de Fevereiro

A Casa do Povo de Santa Cruz prepara mais um cortejo de carnaval no domingo, 23 de Fevereiro, com mais de 600 participantes, distribuídos por várias dinâmicas artísticas e colaborativas, nomeadamente associações de IPPS, Casas do Povo, associações de animação e carnavalescas, entre outros.

Os foliões desfilam pelas ruas da cidade a partir das 17 horas, desde a rua Bela de São José, junto à Casa da Cultura, passando pela Rua do Ribeirinho, Rua da Praia, Rua Nova de São Fernando, Rua 17 de Junho e terminando na Praça João Abel de Freitas.

Este evento de folia tem o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz e Junta de Freguesia de Santa Cruz, contando ainda com a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

No final, os grupos serão animados pelo apresentador Carlos Pereira, junto ao mercado municipal local.