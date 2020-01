Santa Cruz lamenta morte do secretário da Junta de Gaula e lembra “um homem de princípios”

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e toda a vereação expressaram hoje “o seu mais profundo pesar” pelo falecimento do secretário da Junta de Freguesia de Gaula, Arlindo Quintal Rodrigues.

“Hoje a política municipal ficou mais pobre, porque o Arlindo era um homem de princípios, de trabalho, de luta, de verdade e de compromisso com a vida pública e a população que escolheu servir. À família e aos amigos endereçamos as nossas mais sentidas condolências”, salienta a autarquia em nota publicada no Facebook.