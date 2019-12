Santa Cruz ‘dá troco’ a quem precisa

O presidente Filipe Sousa e o vereador Jaime Silva, com o pelouro do social na Câmara Municipal de Santa Cruz, associaram-se hoje à campanha ‘Dê Troco a Quem Precisa’, fazendo compras na Farmácia do Cristo Rei, no Caniço.

A iniciativa, que termina no dia 25 de Dezembro, é promovida pelo ‘Programa ABEM: Rede Solidária do Medicamento’ e convida os portugueses a doarem o troco das compras efectuadas na farmácia ao Fundo Solidário ABEM. O montante angariado será integralmente aplicado na aquisição de medicamentos dos beneficiários abrangidos. Foram 13 as farmácias da Madeira que aderiram à campanha.

Com este gesto o autarca de Santa Cruz, entidade referenciadora do ABEM, apelou ao “espírito altruísta” da comunidade madeirense e lembrou ainda o protocolo assinado com a Associação Dignitude, que permite o acesso a medicamentos gratuitos através do cartão ABEM a mais de 600 pessoas só no município de Santa Cruz. Um investimento de mais de 80 mil euros por parte da autarquia.

Actualmente, a Rede ABEM conta com duas entidades referenciadoras no arquipélago da Madeira, sendo elas os municípios de Santa Cruz e Machico.