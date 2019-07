Sala de Efeitos Digitais do Museu Militar da Madeira abre ao público quinta-feira

A Sala de Efeitos Digitais do Museu Militar da Madeira, situada no Palácio de São Lourenço, será aberta ao público esta quinta-feira, 4 de Julho, depois de ter sofrido alguns ajustamentos.

Inaugurada há precisamente um mês (2 de Junho), por ocasião das comemorações do aniversário do Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira, houve necessidade de melhorar a estrutura da sala interactiva e do filme 3D, constituindo uma referência única e de vanguarda na Região Autónoma da Madeira que vai permitir aos visitantes deste museu apreciarem com sensações de tecnologia avançada o quem foram os 600 anos de presença militar na Madeira.

A sessão está marcada para as 11h30, e contará com a presença do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo, da Secretária Regional de Turismo e Cultura, Paula Cabaço, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, e dos representantes das empresas e Instituições que colaboraram, financeiramente e tecnologicamente neste projecto.