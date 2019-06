Saiba o que consta na agenda desta quinta-feira

Paula Cabaço, estará presente esta quinta-feira, dia 6 de Junho, pelas 12 horas, no Espaço Infoart, a fim de apresentar o Festival do Atlântico 2019. Já pelas 18 horas a secretária vai até ao Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), participar no lançamento do novo projecto editorial: a revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série, que assinala o Dia Internacional dos Arquivos.

Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais pela ACIF

A ACIF-CCIM apresentará esta quinta-feira o Sistema de Apoio às Iniciativas Empresariais das micro e pequenas empresas da Região, entre as 9h30 e as 10h30, na Rua dos Aranhas. Esta sessão acontece no âmbito da actividade da ‘Enterprise Europe Network’, instrumento europeu de apoio às empresas representado na Madeira pela ACIF-CCIM, em resultado de uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Empresarial.

CDS-PP debate investimento no desporto

O CDS-PP Madeira realiza esta quinta-feira, a 10.ª Conferência ‘Ouvir a Madeira, um problema, uma solução’, reflexões coordenadas pelo Conselho Económico e Social, da responsabilidade de José Manuel Rodrigues, que tem por objectivo reunir contributos de personalidades privadas para o programa de governo que o CDS irá apresentar aos madeirenses e porto-santenses, no âmbito das eleições regionais de 22 de Setembro. A 10.ª conferência é subordinado ao tema: ‘Desporto - Despesa ou Investimento?’. O encontro inicia-se às 20 horas, no Hotel Madeira.

Governo reúne-se às 15 horas na Quinta Vigia

O Conselho de Governo reúne-se quinta-feira, pelas 15 horas, na Quinta Vigia. A apresentação das conclusões está aprazada para as 17 horas na sala de imprensa da Quinta Vigia.

PSD fala da Empresa de Automóveis do Caniço

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira visita esta quinta-feira a Empresa de Automóveis do Caniço, na Rua César Pedro Duarte. Pelas 10h30, serão prestadas declarações à comunicação social.

Albuquerque vai ao Norte para visitar túnel e inaugurar estrada

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta quinta-feira, pelas 16h30, o túnel Duarte Pacheco, na Boaventura, que foi alvo recentemente de uma intervenção, que permitiu a sua requalificação e alargamento. O local de concentração será junto à vertente leste (do lado do Arco de São Jorge). Depois, o chefe executivo segue para o caminho do cemitério, na freguesia da Boaventura, para inaugurar o troço, pelas 17h30.

CDU no Porto Santo

A CDU apresenta nesta quinta-feira, na ilha do Porto Santo, medidas políticas no sector da saúde capazes de responder aos interesses específicos da população residente naquela ilha, estando prevista a apresentação de uma declaração política do Coordenador Regional, Edgar Silva, às 12 horas, junto do Centro de Saúde do Porto Santo.

PS-M debate linhas estratégicas para a Educação

O Partido Socialista-Madeira promove, amanhã, quinta-feira, pelas 18h30, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, uma mesa redonda com professores sobre Educação, Ensino e Qualificação. Este debate com a classe docente contará com a participação do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e do coordenador da área da Educação dos Estados Gerais, Rui Caetano.

Tal como explica o coordenador da área da Educação, a iniciativa visa debater as propostas do PS para este sector. “Vamos apresentar as linhas estratégicas que nós temos estado a elaborar a partir do nosso pensamento para a área da Educação, mas também a partir daquilo que nós fomos ouvindo e discutindo nos Estados Gerais, nas diversas iniciativas que fomos organizando”, refere Rui Caetano.

Uma das propostas que serão abordadas será a gratuitidade do ensino na escolaridade obrigatória, no que diz respeito aos manuais escolares, aos transportes e à alimentação, algo que já tem vindo a ser defendido pelo candidato socialista. Outra das linhas estratégicas já definida e a ser seguida por um governo socialista será dar continuidade à progressão e contagem integral do tempo de serviço dos professores, acabando inclusivamente com as quotas para a subida nos escalões. “Nós, no governo, vamos acabar com essas quotas e vamos também valorizar todos aqueles que têm doutoramentos, mestrados e formações que impliquem o benefício para a subida na carreira”, afirma Rui Caetano.

De acordo com o coordenador da área da Educação dos Estados Gerais, a ideia será conversar com os professores, mas também ouvir as suas ideias, “porque são eles que estão nas escolas com os alunos”. Mesmo sendo especialmente destinado aos docentes, o responsável acrescenta que o debate também é aberto a outros interessados, “porque há pessoas de outros sectores, como por exemplo psicólogos, assistentes sociais e da área da saúde que naturalmente têm a suas opiniões, os seus conhecimentos e ideias que poderão ser exequíveis e interessantes de ouvir”.

Rui Caetano evidencia ainda o carácter transversal das políticas educativas, tendo em conta que “a Educação toca em quase todas as áreas da nossa sociedade”. “A transversalidade desta área implica que ela seja uma prioridade, mas não apenas uma prioridade no discurso, mas sim também na prática e no Governo”, remata.