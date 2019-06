Saiba o que consta da agenda deste sábado

Albuquerque visita unidade de alojamento local

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11 horas, no Ribeiro Frio, uma unidade de alojamento local, implantada numa antiga casa de abrigo do Governo Regional, recentemente concessionada.

Exposição ‘Horizontes’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente este sábado, pelas 18 horas, na abertura pública da exposição ‘Horizontes’, da autoria de Jorge Martins, no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea.

IV Convenção dos Estados Gerais do PS

O Partido Socialista-Madeira promove a 4.ª Convenção dos Estados Gerais, este sábado, a partir das 10h20, no Hotel Meliã Madeira Mare. A iniciativa será inteiramente dedicada ao debate sobre a temática da Saúde e irá contar com as intervenções do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e de profissionais de diferentes áreas do setor da Saúde.

‘Roteiro de Animação’

Sábado

‘Casting’ do filme ‘Posso Olhar Por Ti’, uma produção da Escola de Dança do Funchal - Associação Cultural e Realização de Francisco Lobo Faria. A selecção decorrerá no La Vie - Shopping Center, entre as 9 horas e as 18h30.

A fadista Susana Andrade volta ao espaço Saudade Madeira para protagonizar a Noite de Santos Populares, das 19 às 22 horas.

Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se, pelas 19 horas, no Centro de Congressos da Madeira, com a soprano Anastasia Starchikova e o maestro José Eduardo Gomes, num concerto que integra a iniciativa da Associação Mutualista Montepio.

Pelas 19h30, o Restaurante Bahia sugere o espectáculo ‘Songs Of Fire’, com a Orquestra de Salão Imperatriz Sissi, cantores convidados e bailarinos. Depois, os clientes são convidados a subir ao terraço do Casino para assistir ao fogo-de-artifício do Festival do Atlântico.

Mais um dia de Funchal Beer Fest, no Largo da Restauração, com mais de 100 cervejas diferentes para experimentar e diversas propostas gastronómicas.

Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a exibição de ‘O Silêncio dos Outros’.

Ciclo de cinema ‘CineMar 2019’, pelas 21 horas, no Museu da Baleia da Madeira.

Prosseguem as Festas do Concelho do Porto Santo - S. João 2019, com Fun & Dance (21 horas), peça de teatro ‘O Mar é o nosso lar’ pelos alunos do 4.ºA da EB1/PE do Caniço (21h15), Eloisa Oliveira (21h30), Aosesses (22h30), Joana Câmara (23h30), sendo que o destaque da noite vai para o concerto de Fernando Daniel (00h30). De referir que as Marchas de São João realizam-se no domingo, pelas 21 horas.

Continuam as Festas do Concelho da Calheta 2019 com destaque para as Marchas Populares de São João (22 horas), espectáculo pirotécnico (meia-noite), concerto da artista internacional brasileira a residir em França - Caroliina -, e discoteca ao ar livre com o DJ residente do Café do Teatro, Nélio Fabrício.

Terceiro espectáculo pirotécnico integrado no Festival do Atlântico 2019, na baía do Funchal, a partir das 22h30.

Cantina El Mexicano sugere um espectáculo mariachi espectáculo inspirado em Juan Gabriel, protagonizado pelo artista madeirense Hugo Fernandes, que tem quase duas décadas de carreira. Recordando os temas de Juan Gabriel neste novo ‘show’, actual e divertido, Hugo evoca o som mariachi e não só faz um tributo ao mítico artista mexicano, mas também comemora assim o seu regresso tão ansiado à Cantina El Mexicano. De resto haverá brindes Jack Daniels e um DJ convidado.

Festas de São João 2019 da Lombada na Ponta do Sol, com destaque para o concerto de Iran Costa.

Noite ‘Audiotherapy’ no Mini Eco Bar, com o DJ e produtor madeirense Li-Polymer.

A discoteca Copacabana estará animada com a festa ‘Party All The Time’, com a selecção musical do DJ convidado Oxy. Já no Garden há ‘Exteeended’ com os DJs Michael C e Hernandez.