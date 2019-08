Saiba o que consta da agenda deste sábado

Comício do PS no Porto Santo

O Partido Socialista-Madeira irá realizar um comício no Porto Santo para as Eleições Legislativas Regionais, este sábado, pelas 21h30. O evento terá lugar no centro da Vila Baleira, e contará com intervenção do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo.

Entrega de certificados aos participantes dos Estágios de Verão

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entrega, na Quinta Vigia, pelas 11 horas, os certificados de presença aos jovens que participaram no programa Estágios de Verão, uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação.

O programa visa potenciar a aquisição de aptidões transversais ao nível social, académico e profissional dos estudantes universitários, em contexto real de trabalho, na área de formação que se encontram a frequentar.

Em 2019 concorreram a este programa 832 estudantes, tendo tido colocação para realizar o seu estágio 683 candidatos, integrados em 529 entidades enquadradoras.

‘Roteiro de Animação’

SÁBADO

A Tender Events realiza, a partir das 15 horas, o ‘Porto Santo Roots 2019’, no Restaurante Mar & Sol, junto à praia, com os DJs Kiko, Francisco Coelho, Vítor Batista e João Garcia.

‘Rooftop Party’, no hotel Pestana CR7 Funchal, a partir das 15h30, com o DJ Nuno Marcial.

10.ª Festa Luso-Venezuelana, no passeio marítimo da Ribeira Brava, a partir da tarde e pela noite dentro. É uma organização do DIÁRIO de Notícias em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava. A edição deste ano conta com as seguintes actuações: Elton Camacho (zumba), Prestige Dance e os cantores Hugo Fernandes, Leo Alessandri e Winston, que fará um tributo a Luís Miguel. Depois a festa continua com os Mosquito Rumbero DJs.

Banda Paroquial de São Lourenço está a celebrar aniversário. Pelas 15 horas há homenagem a todos os fundadores, dirigentes e executantes falecidos, no Cemitério Municipal da Camacha. Pelas 15h15 há arruada até à sede da Banda, parando em todos os estabelecimentos comerciais e entidades que apoiam a Banda, com entrega de certificados. Depois há, às 18 horas, desfile desde a sede da Banda à Igreja Paroquial da Camacha. E às 18h30 há missa na Igreja Paroquial, solenizada pela Banda.

Prossegue o festival Art’Camacha 2019, com vários motivos de interesse: tarde desportiva (a partir das 17 horas), animação de rua (18 horas), apresentação A. D. Camacha (19h30), animação cultural - poesia (junto ao Monumento ao Futebol, pelas 20 horas), Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha (21 horas), Miguel Pires apresenta ‘Tributo a Elton John’ (22 horas), Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha apresenta ‘Quem quer casar c’um Camacheiro?’ (23h30) e DJ Oxy (a partir da 1 hora da madrugada).

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

‘White Party’, às 19 horas, no LooKall, na praia da Calheta.

Festa do Santíssimo Sacramento - Canhas 2019, na Ponta do Sol, com vários pontos de interesse: novena e missa (20 horas), Grupo Musical Animaparty (21h30), Sidónio Silva e banda (22h30) e novamente Grupo Musical Animaparty (meia-noite).

Festa do Emigrante - Paróquia do Atouguia 2019, na Calheta, com procissão (20h30), missa (21 horas), Thelma Relva & Fénix Band (21h30), João Quintino (22h15) e novamente Thelma Relva & Fénix Band (meia-noite).

Banda Akoustic Junkies regressa ao BBC, no Largo do Socorro, para um concerto de despedida antes de entrarem de férias. A partir das 21 horas está preparado um espectáculo muito especial, com músicas originais e muitas ‘covers’ de Pearl Jam, Alice in Chains, Franz Ferdinand, Nirvana, Offspring, The Doors, entre outros.

Quarta noite do festival ‘Porto Santo Beach Party’, no Porto Santo Beach Club, com a dupla de DJs portugueses No Maka. Actua ainda W.A.G.A.

Noite karaoke na Cantina El Mexicano, no Centromar, com a convidada especial Mónica Fonseca.

Continua a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto 2019, no centro de Câmara de Lobos, com várias iniciativas: artista regional Jorge Ferreira (18 horas), John D’Luka (20 horas), ‘showcooking’ (20 horas), ‘R-Evolução’ pela Casa do Povo de Câmara de Lobos (21 horas), cantor africano Daduh King (21h30), Encontro de Tunas no Largo do Poço (22 horas), Vasco Freitas e orquestra (23 horas) e actuação dos DJs Sil (00h30) e Nélio Dinis (1 hora, no Largo do Poço). A festa prossegue no domingo com mais animação.

A discoteca Copacabana acolhe a festa ‘One Night at the Disco’, com o DJ Luís Gonçalves. Já o DJ Nelson Caires estará na cabina de som do Garden.