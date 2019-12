Saiba o que consta da agenda deste sábado, 28 de Dezembro

A Freguesia da Serra de Água celebra este sábado mais um aniversário. Os 343 anos serão assinalados com uma sessão solene às 10 horas contando com a presença so secretário regional das Infraestruturas Pedro Fino.

As celebrações incluem ainda uma missa e várias actuações musicais.

O artista Anton Molnar expõe no Belmond Reids Palace Hotel cerca de 12 quadros alusivos a experiências vividas na ilha da Madeira.

Entre as 11h e as 18 horas, o artista estará disponível para realizar visitas guiadas à exposição.

A Corrida São Silvestre está de volta para mais uma edição. A partir das 20 horas atletas e amadores iniciam uma volta pelo centro do Funchal, passando por várias artérias da cidade. A mais antiga São Silvestre da Europa volta a bater o recorde de inscrições, tendo atingido mais de 4.000 inscritos nas 4.223 inscritos, distribuídos pela prova principal, a Caminhada e a Volta à Cidade da Pequenada (benjamins, infantis e iniciados).

O Coro de Câmara da Madeira realiza às 21 horas, no Teatro Baltazar Dias, o Concerto de Natal na companhia das Ninfas do Atlântico.