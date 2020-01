Saiba o que consta da agenda desta terça-feira, dia 21 de Janeiro

- Prossegue esta terça-feira, a partir das 9 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, a apreciação na especialidade do Orçamento da Região Autónoma da Madeira e PIDAR para 2020.

- A ARDITI e a Universidade da Madeira (UMa), entre as 9h e as 13 horas, uma conferência sobre o programa ‘Horizonte 2020’ e o próximo programa quadro ‘Horizonte Europa’, inseridos no projecto FORWARD (Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions) que permite às nove Regiões Ultraperiféricas (RUPs) prepararem-se melhor para poderem responder de forma mais competitiva aos futuros concursos/ projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D). O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, marcará presença na sessão de abertura da conferência, agendada para as 9h15, na Sala do Senado, na Universidade da Madeira.

- A equipa masculina do CAB vai estar envolvida amanhã, a partir das 9h30, numa actividade lúdica promovida na Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, no Funchal. Além do contacto com os atletas do clube, o programa contempla ainda a inauguração de uma exposição feita pelos professores e alunos, no âmbito do projecto de autonomia e flexibilidade curricular da escola.

- O Grupo de Leigos Hospitaleiros do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, pertencente às Irmãs Hospitaleiras, celebra amanhã o seu 15.º Aniversário. Consta no programa a realização de uma conferência sobre ‘Baptismo, dom e vocação. Desafios na educação da fé’, cujo prelector é o Cónego Rui Pontes. A conferência será precedida, às 11 horas, de uma Eucaristia em acção de graça e renovação do compromisso dos Leigos.

- O Presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, recebe esta terça-feira, pelas 11 horas, a Directora Regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Inspectora Coordenadora Superior, Olinda Maria Araújo Chaves. Trata-se de uma audiência de apresentação de cumprimentos que acontece na Assembleia Legislativa da Madeira.

- ISAL organiza 3ª edição da Semana da História da Arte, no Museu Henrique e Francisco Franco