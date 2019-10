Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Sessão Legislativa

Esta terça feira, pelas 10 horas, há eleição do presidente de mesa da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), bem como a eleição dos vice-presidentes da mesa da ALM, propostos pelo Grupo Parlamentar do PSD, eleição do vice-presidente da mesa da ALM, proposto pelo Grupo Parlamentar do PS, e ainda, eleição dos secretários e vice-secretários da mesa da ALM.

Cumprimento de despedida

Tranquada Gomes é recebido, pelas 12h30, em audiência pelo presidente da República, para apresentação de cumprimento de despedida.

Museu da Baleia apresenta actividades educativas

O Museu da Baleia da Madeira – Município de Machico apresenta esta terça-feira, pelas 15h30, o programa das actividades educativas para o ano lectivo 2019-2020.

Tomada de posse do Governo Regional

Esta terça-feira, pelas 16 horas, realiza-se o acto de posse do XIII Governo Regional no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Exposição ‘Perpectivas do Olhar’

A Liga Contra o Cancro inaugura, pelas 18h30, na Galeria Marca d’Água, no Funchal, a exposição ‘Perpectivas do Olhar’ de José Santos.