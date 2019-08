Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

PSD apresenta a lista de candidatos às Eleições Regionais

O PSD/Madeira apresenta, nesta terça-feira, a partir das 18h30, no Pico dos Barcelos, Funchal, a sua lista de candidatos às Eleições Regionais de 22 de setembro, num comício que conta com a presença do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque e com o presidente honorário do partido, Alberto João Jardim.

Antes e depois das intervenções políticas, haverá animação musical que estará a cargo dos ‘Galáxia’ e de Rúben Aguiar.

PS entrega a lista de candidatos às eleições para a Assembleia da República

O Partido Socialista-Madeira entrega a sua lista de candidatos às eleições para a Assembleia da República, esta terça-feira, pelas 15h30, no Tribunal da Comarca da Madeira.

Iniciativa Política - CDU

A CDU organiza esta terça feira, pelas 17 horas, no centro da cidade de Machico (abaixo do Mercado Velho), uma iniciativa política regional sobre políticas de gestão de equipamentos públicos, onde Edgar Silva, Coordenador Regional e Cabeça de Lista da CDU nas próximas Eleições Regionais fará uma intervenção política.

Inauguração de um alojamento local em São Vicente

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugura, pelas 16 horas, uma unidade de alojamento local, em São Vicente.

A Casa Oliveira Esmeraldo é um novo estabelecimento hoteleiro situado no município de São Vicente, dedicado ao turismo residencial e de natureza, composto por 4 unidades de alojamento independentes, em concreto: duas unidades tipo T3 e duas unidades tipo T1.

O novo estabelecimento assenta na reabilitação total de uma antiga casa senhorial do séc. XIX pertencente à família Oliveira Esmeraldo, bem como no edifício anexo pertencente ao mesmo prédio.

Iniciativa Política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar uma conferência de imprensa esta terça-feira, pelas 11 horas, junto à Sweets, Caniçal.

PTP entrega a lista de candidatos às eleições para a Assembleia da República

O PTP entrega, esta terça-feira, aa lista de candidatos à Assembleia da República pelo circulo da Madeira.

Concerto de James Arthur

Concerto do Dia da Cidade do Funchal, pelas 22 horas, no Parque de Santa Catarina, com o cantor britânico James Arthur.