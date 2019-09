Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

‘Empresas com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visita, esta terça-feira, pelas 11 horas, as instalações da empresa Extermínio – Higiene e Controle, localizadas no Parque Industrial da Cancela.

Estas visitas têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.

Apresentação do Campeonato de Ténis

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 11 horas, na apresentação do Campeonato Nacional Absoluto de Ténis, prova rainha do ténis nacional, que se realiza nos campos da Quinta Magnólia.

Apresentação da temporada 2019-2020 da OCM

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, instituição que gere e dinamiza a Orquestra Clássica da Madeira (COM), realiza uma conferência de imprensa, pelas 14h30, na Travessa das Capuchinhas, n. º 4 - 1º andar - Funchal, para apresentação da Temporada 2019-2020 da OCM. A conferência irá contar com a presença do maestro e solista convidado, Stefan Dohr - Trompista Principal da Orquestra Filarmónica de Berlim.

UMa recebe visita do secretário de Estado

O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, visita esta terça-feira, a partir das 11 horas, a Universidade da Madeira.

Estreia do filme ‘Cartas para Fora’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira, onde assistirá à estreia do filme ‘Cartas para Fora’, de Luís Miguel Jardim.

Apresentação do Projecto Educativo Municipal da CMF

Esta terça-feira, pelas 15h, no Teatro Municipal Baltazar Dias, realiza-se a apresentação do Projecto Educativo Municipal para o ano lectivo 2019/2020, uma agenda conjunta que foi elaborada pela primeira vez, em resultado do trabalho entre as equipas educativas dos vários departamentos da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e de mediadores e artistas locais. O lançamento desta agenda física e digital, com todas as actividades preparadas pela CMF para os mais novos no próximo ano lectivo, contará com a presença da vereadora da Educação e da Cultura na CMF, Madalena Nunes.

Semana da Mobilidade do Funchal 2019

Realiza-se esta terça-feira, pelas 9h15, na Sala de Assembleia da Câmara Municipal do Funchal, a conferência intitulada ‘Cidades Sustentáveis: A Importância da Mobilidade na Requalificação Urbana e Coesão Territorial’, organizada no âmbito da Semana da Mobilidade do Funchal 2019.

Os grandes convidados serão Anabel Gulias, vereadora da Promoção da Cidade na Câmara Municipal de Pontevedra, em Espanha, e Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade e Segurança na Câmara Municipal de Lisboa. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, fará o discurso de abertura.

1.º ‘Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária’

Realiza-se esta terça-feira, pelas 9h30, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, o ‘I Encontro do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária’ (CRIC). Na sessão de abertura, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Festival de Órgão da Madeira

Apresentação do programa do 10.º Festival de Órgão da Madeira, pelas 12 horas, no Espaço Infoart da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Inauguração de novo hotel no Funchal

Inauguração do novo Turim Santa Maria Hotel, no Funchal, pelas 11 horas. A cerimónia conta com a presença de presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Iniciativa política - BE

O BE promove uma acção política, pelas 12 horas, na Universidade da Madeira.

Iniciativa política - CDS

A candidatura do CDS-PP às eleições regionais de 22 de Setembro dedica esta terça-feira ao concelho da Ribeira Brava, onde o candidato à presidência do Governo Regional irá contactar com as populações e comerciantes.

Rui Barreto irá prestar declarações à comunicação social às 11h30, no centro da Vila da Ribeira Brava, junto ao mercado local.

Iniciativa política - PSD

O PSD/Madeira realiza, nesta terça-feira, na Praça do Loreto, na Calheta, um comício que conta com a presença do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Antes e depois das intervenções políticas, agendadas pelas 20 horas, a animação musical estará garantida a cargo do conjunto musical ‘Galáxia’ e de Rúben Aguiar.

Iniciativa política - CDU

A CDU realizará iniciativas da Campanha Eleitoral no Concelho de Santa Cruz, incidindo a intervenção no Caniço, onde às 17h30, no largo à frente da Igreja do Caniço, intervirá o cabeça-de-lista da candidatura da CDU, Edgar Silva.

Iniciativa política - RIR

Esta terça-feira, o RIR estará presente nas zonas altas de São Roque e São Gonçalo, num contacto porta a porta com a população. Declarações à comunicação social, às 15h junto à Igreja de São Gonçalo

Iniciativa política -PS

A candidatura do PS Madeira às Eleições Regionais da Madeira 2019, liderada por Paulo Cafôfo, realiza esta terça-feira, pelas 21 horas, um jantar/comício em Santa Cruz, no restaurante Café Relógio, na Camacha.

Iniciativa política -PTP

O PTP promove uma acção política, pelas 15 horas, na rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal.