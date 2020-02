Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, 7 de Fevereiro

O Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, no Funchal, recebe, às 9h30, a abertura da conferência ‘Nascer para uma Região Sustentável’ com a presença do secretário regional da saúde, Pedro Ramos.

À mesma hora, mas na Escola Gonçalves Zarco decorre o ‘VI Encontro de História Regional e Local na Escola’, presidido pelo secretário da Educação, Jorge Carvalho.

Também às 9h30, os deputados do JPP concentram-se junto à Empresa de Electricidade da Madeira para uma conferência de imprensa.

A coleccionadora britânica Maggie Halley inaugura, às 10h30, uma exposição denominada ‘Japanese Kimono Art’, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

No mesmo horário, o BPI e a Fundação ‘la Caixa’ realizam uma sessão de esclarecimento no Auditório do Museu de Electricidade, Casa da Luz.

Às 12 horas, dá-se a tomada posse do director clínico do Serviço de Saúde da RAM, Mário Pereira. A posse realiza-se na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O Grupo Parlamentar do PSD/M visita as zonas afetadas pelos incêndios na Ponta do Pargo. A concentração está marcada para as 12 horas.

A abertura do Funchal Noivos & Festas acontece às 18 horas no Pestana Fórum Casino, no Funchal. O evento dedicado às festas e aos casamentos será inaugurado pela Secretária Regional Susana Prada.

Enquanto isso, a CDU debate o muito que ainda falta fazer, 10 anos depois da tragédia do 20 Fevereiro de 2010. O Colégio dos Jesuítas, no Funchal, foi o local escolhido para a sessão.

Às 21 horas, é a vez deste mesmo espaço acolher a Orquestra de Jazz do Funchal que se estreia em concerto.