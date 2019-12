Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira, dia 5 de Dezembro

Psicólogos debatem futuro dos cuidados primários de saúde na Região

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) realizará nestes dias 5 e 6 de Dezembro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), a Conferência OPP Madeira sobre Psicologia e o Futuro dos Cuidados Primários de Saúde.

Reunião de Câmara Santa Cruz

A Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz realizar-se-á, pelas 09 horas, no Edifício Sede da Câmara Municipal.

Palestra no ‘Liceu’ com inspector da PJ

José Carlos Custódio, inspector do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal, será o prelector de uma conferência subordinada ao tema ‘Cibersegurança’, que será ministrada, pelas 9h45, na sala de conferências da Escola Secundária Jaime Moniz. A iniciativa surge no âmbito do Projecto de Cidadania e Desenvolvimento da turma 51 do 11º ano.

Plenário dos trabalhadores da Provise

Os trabalhadores da Empresa PROVISE deparam-se novamente com a falta de pagamento salarial e estarão reunidos amanhã, pelas 10h15, na sede da empresa para delinear formas de luta.

Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo

Pelas 11 horas, realiza-se a 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo - ALRAM, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Secretário regional de Agricultura visita exploração agrícola em Câmara de Lobos

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Dr. Humberto Vasconcelos, visita, pelas 11 horas, uma exploração agrícola em Câmara de Lobos, que ao abrigo do PRODERAM 2020 contemplou a realização de investimentos de modernização.

Entrega de licenças “Mundo da Música”

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 12 horas, na cerimónia de entrega de licenças ‘Mundo da Música’, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar dos Ilhéus, no Funchal.

Reunião de Câmara Funchal

Às 13h, serão prestadas declarações sobre a reunião de Câmara, no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Comemorações do Dia Internacional do Voluntariado

Augusta Aguiar preside à sessão de abertura das Comemorações do Dia Internacional do Voluntariado, pelas 14 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Grupo Parlamentar do PSD/M ouve ACREDITAR

O Grupo Parlamentar do PSD/M reúne-se, pelas 16 horas, com responsáveis da Associação ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. A reunião será realizada nas instalações da Assembleia Legislativa da Madeira.

Iniciativas do Sindicato dos Professores da Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove três iniciativas, no Funchal:

- ‘Age Summit, a Cimeira da Idade’, pelas 16 horas, frente à vice-presidência do Governo Regional:

- Plenário pela revisão do modelo de avaliação docente, em frente à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, às 17 horas;

- Conferência de imprensa, junto à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira (EPHTM), pelas 19h30.

Abertura da iluminação de Natal e do presépio da Calheta

O Município da Calheta promove, pelas 19h30, a inauguração do presépio concelhio junto ao Jardim do ‘Forno da Cal’, situado na marginal da Vila da Calheta, bem como a abertura oficial da iluminação de Natal no concelho.

A acompanhar o programa das celebrações natalícias haverá a actuação de vários grupos das diversas freguesias do concelho, com cânticos tradicionais da época, bem como a partilha das ‘Iguarias da Festa’.

Conselho de Governo

Pelas 17 horas, serão prestadas declarações sobre o Conselho do Governo Regional, na Sala de imprensa da Quinta Vigia.

Iniciativa CDU

A CDU realiza, às 17h30, junto ao Edifício do Governo à Avenida Arriaga, no Funchal, uma iniciativa política para denunciar práticas de precariedade laboral.

Presidente e vice-presidente da CM Machico de visita oficial a Cabo Verde

Uma delegação da Câmara Municipal de Machico, Madeira, desloca-se esta semana à ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, onde pretende “preparar parcerias” e analisar a “possibilidade de geminação” dos municípios.