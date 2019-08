Saiba o que consta da agenda desta quinta-feira

Conselho de Governo

O Governo Regional reúne-se esta quinta-feira, pelas 15 horas, em plenário. Pelas 17 horas serão prestadas declarações alusivas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Apresentação do Grande Prémio Cidade do Funchal

Esta quinta-feira, realiza-se, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a apresentação do Grande Prémio Cidade do Funchal, que faz parte este ano do Campeonato Nacional de Aquabike e que vai decorrer na baía da cidade este fim-de-semana. O autarca Miguel Silva Gouveia estará presente na ocasião.

Manifesto Eleitoral do PSD/M às Regionais

O PSD/Madeira realiza esta quinta-feira, pelas 10h30, na sua sede à Rua dos Netos – Funchal, uma conferência de imprensa destinada a apresentar o Manifesto Eleitoral do PSD/Madeira às Eleições Regionais de 22 de setembro, numa declaração que estará a cargo do presidente do partido, Miguel Albuquerque.

Rita Andrade visita empresa de produtos sem glúten

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita, esta quinta-feira, a empresa ‘Vitalglu’, dando continuidade a uma série de visitas que tem vindo a fazer a empresas apoiadas pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED).

Albuquerque visita o centro de saúde de Sta. Cruz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 12 horas, as obras em curso no centro de saúde de Santa Cruz, que deverão estar concluídas durante o mês de Outubro.

Iniciativa política - JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar uma conferência de imprensa, esta quinta-feira, pelas 11h30, junto ao infantário Janotas, na Camacha.

Iniciativa política - CDU

A CDU organiza esta quinta-feira, às 18h30, na Freguesia de São Roque, no Funchal, uma iniciativa política regional sobre os direitos de quem vive nas ultra-periferias sociais.

Iniciativa política - PNR

O Partido Nacional Renovador (PNR) estará, pela 11h30, junto à Universidade da Madeira para abordar o tema das Bolsas de Estudo.

Instrumentos de Regulamentação para Diagnóstico e Terapêutica

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa na cerimónia de assinatura dos Instrumentos de Regulamentação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, esta quinta-feira, pelas 9h30, no Salão Nobre do Governo Regional.