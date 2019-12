Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira, dia 18 de Dezembro

30ª edição das 500 Maiores Empresas

O Ministro de Estado e das Finanças e Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, é o orador convidado da edição deste ano das ‘500 maiores empresas’, iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Previsão, ECAM e PFK-Madconta.

A cerimónia de consagração dos vencedores desta 30.ª edição do evento que distingue o tecido empresarial regional decorre,a manhã, a partir das 17h30, no Centro de Congressos da Madeira, ficando a conferência reservada para o jantar de gala, marcado para o Pestana Casino Park.

Missa do Parto na capela da Assembleia

A Capela de Santo António da Mouraria, erguida junto ao actual edifício da Assembleia Legislativa da Madeira, recebe esta quarta-feira, pelas 8 horas, uma Missa do Parto. É a primeira vez que este espaço de culto, enquanto propriedade do parlamento, recebe esta tradição natalícia madeirense. A Missa do Parto vai ser celebrada pelo Vigário Geral da Diocese do Funchal, o Cónego Fiel de Sousa.

15.º Aniversário do Centro de Química da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, amanhã, o Centro de Química da Madeira, localizado na Universidade da Madeira, por ocasião das comemorações dos 15 anos de integração na Rede Nacional de Unidades de Investigação para a Ciência e a Tecnologia.

O Centro de Química da Madeira publicou, entre outros, desde 2004, mais de 600 publicações, 429 artigos com factor de impacto e 55 teses de doutoramento e mestrado, contribuindo para a especialização do conhecimento na área da Química, Engenharia Médica e Nanotecnologia e da Biotecnologia Industrial.

Referir que o Centro dispõe de 10 laboratórios de investigação, equipados com tecnologia de ponta, desenvolvendo, ainda, projetos que visam aproximar a ciência dos mais jovens.

A equipa do Centro de Química da Madeira é constituída por 68 elementos distribuídos por dois grupos de investigação – Produtos Naturais e Materiais –, uma equipa de divulgação de ciência, uma equipa de comunicação e ainda por uma equipa de apoio e serviço administrativo.

Almoço solidário destinado a utentes de Centros Comunitários e Centros de Dia

O jogador de futebol e ex-internacional português, Rúben Micael, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, promove amanhã, pelas 12h30, um Almoço solidário, no Restaurante Forte São Tiago, no Funchal.

A iniciativa, que contará com a presença da secretária Regional de Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, visa apoiar os utentes de Centros Comunitários e Centros de Dia.

‘Carol Concert’ da Internacional Sharing School

A Internacional Sharing School realiza, esta quarta-feira, dia 18 de Dezembro, o já tradicional ‘Carol Concert’.

Sob o tema ‘It’s Christmas Around the World’, os cerca de 160 alunos, dos quais 54 portugueses, entre madeirenses e residentes na Madeira, e os demais 106 alunos de 21 diferentes nacionalidades, prepararam para o Carol Concert de 2019 pequenos sketchs, danças e músicas em várias línguas e mostrando como se comemora o Natal em várias latitudes.

Anualmente, no ‘Carol Concert’ é feita uma coleta entre a assistência que visa contribuir com uma pequena ajuda a instituições da Madeira. Este ano estarão presentes no concerto membros da Liga Portuguesa Contra o Cancro da Madeira e da Associação de Pais e Amigos de Crianças contra o Cancro – Núcleo da Madeira para receber a doação angariada no ano passado.

O Carol Concert da Internacional Sharing School acontece no Auditório Sunrise do Hotel Vidamar, às 18 horas, e é aberto ao público.

Jantar Solidário no Colégio Salesianos Funchal

A Direcção do Colégio Salesianos, em parceria com o grupo Amigos Fiat Madeira, promovem amanhã um jantar Solidário, que irá decorrer nas instalações dos Salesianos, pelas 19h30.

Esta iniciativa, que pretende reunir o maior número de pessoas (Amigos Fiat Madeira, Encarregados Educação, Voluntários, Amigos, Técnicos e as Crianças e Jovens da escola) num jantar convívio, pretende angariar verbas para ajudar à dinamização das actividades do colégio ao longo do ano.

Logo após o jantar, a ‘Comitiva Fiat Madeira’ participante fará um passeio na baixa do Funchal, com as crianças e jovens, proporcionando o visionamento das luzes natal sendo um passeio diferente e memorável.