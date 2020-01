- A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Juventude, da Assembleia Legislativa da Madeira, reúne-se às 9h30, para debater a Emissão de parecer sectorial, a enviar à 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, sobre a Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2020’, bem como a ‘Proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2020 – PIDDAR 2020’.

- O Restaurante Terreiro, situado na Rua Imperatriz Dª Amélia, n.º 107, apresenta às 11h30, novo projecto de pedagogia e experimentação gastronómica que tem como fundo a arte, identidade e herança cultural madeirenses.

- A Câmara Municipal do Funchal entrega, às 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, os prémios do concurso ‘Reutilizar no Natal’, uma iniciativa do Departamento de Ambiente, com o objetivo de sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização dos resíduos sólidos, neste caso, realizando decorações de Natal. A Vice-Presidente Idalina Perestrelo estará presente na ocasião.

- A Câmara Municipal da Ponta do Sol proporciona acesso gratuito ao serviço educativo denominado ‘Escola Virtual’ a todos os alunos do 1.º Ciclo do Concelho. A entrega dos manuais de utilizador acontece às 10h30, na EB1/PE do Lombo dos Canhas, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol.

- No âmbito da iniciativa ‘O Funchal Que Nos Une’ – Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal 2020, a Autarquia organiza, às 11 horas, a primeira visita de trabalho que decorrerá no CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. A iniciativa contará com a presença do presidente Miguel Silva Gouveia e do restante Executivo Municipal.

- O Santo Amaro é hoje assinalado um pouco por toda a ilha. No Porto Santo, o ‘varrer dos armários’ acontece às 14 horas, nas escolas e serviços públicos da Ilha Dourada.

- O Município do Porto Moniz realiza esta quarta-feira, a cerimónia do Hastear da Bandeira Verde, no âmbito do Programa Eco Escolas. O momento será assinalado pelas 14h30, na Câmara Municipal do Porto Moniz.

- A Associação de Pensionistas e Reformados da Região Autónoma da Madeira realiza, pelas 15 horas, junto à Assembleia Legislativa Regional, uma iniciativa para apresentar as suas reivindicações de justiça elementar para com os reformados e pensionistas da Região, no momento em que está em discussão o Orçamento de Estado para 2020 e quando se prepara a discussão do Orçamento Regional para 2020.

- O Candidato à liderança do CDS, João Almeida, está esta quarta-feira no Funchal. Às 19h30, falará à imprensa no Hotel Porto Mare.

- Esta quarta-feira há Concerto Semanal da Orquestra de Bandolins da Madeira. O espectáculo musical está marcado para as 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional.