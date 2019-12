Rute Caldeira vem à Madeira falar sobre meditação e bem-estar

Rute Caldeira, professora de meditação e autora de três livros sobre meditação e bem-estar, estará no Funchal este sábado, 28 de Dezembro, a convite do Wos Group.

O encontro com os madeirenses está marcado para as 17 horas, na Wos Fun & Kids, situada no Centro Comercial Centromar, no Funchal, para apresentar os seus livros e presentear os participantes com uma sessão de meditação de forma a iniciarem 2020 com as melhores energias.

“Estou numa enorme felicidade com este convite”, escreveu Rute Caldeira na sua página de Facebook, salientando a “energia e alegria” por “abraçar pela primeira vez esta tão bonita ilha”, onde terá oportunidade de apresentar os três livros da sua autoria e protagonizar uma sessão de meditação especial de Ano Novo.

Percurso de Rute Caldeira

Rute Caldeira formou-se em Comunicação Social e Cultural e tirou o mestrado em Comunicação, Organização e Novas Tecnologias, na Universidade Católica Portuguesa.

É professora de meditação, instrutora de Yoga, palestrante, mestre em reiki, escritora, organizadora e facilitadora de retiros espirituais, que acontecem dentro e fora de Portugal, PNL practicioner e especialista em desenvolvimento espiritual da plataforma Simply Flow, da apresentadora Fátima Lopes.

Rute Caldeira assumiu há três anos, o papel de embaixadora da Meditação no @Wanderlust, o único triatlo mindful do mundo que combina corrida, yoga e meditação com actividades outdoor, workshops e talks inspiradoras, num dia inteiro dedicado à promoção do bem-estar físico e mental e que junta cerca de três mil pessoas.

Em 2016, publicou o livro ‘Liberta-te de Pensamentos Tóxicos’, um bestseller que se encontra actualmente na 6.ª edição. Um ano depois, escreveu ‘Simplifica a Tua Vida’ e em Janeiro deste ano publicou ‘O Poder da Meditação’.

A autora apaixonou-se de tal forma pela mente humana e sua complexidade, que hoje dedica a sua vida às pessoas e aos seus problemas, pois acredita que tudo tem uma solução e que nada é impossível.

A Wos Kids & Fun foi inaugurada no passado dia 15 de Novembro e é um espaço versátil para festas infantis e outros eventos particulares ou corporativos.