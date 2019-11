Rui Barreto participa amanhã na Conferência Internacional ODAE 2019

O Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, realiza amanhã, 15 de Novembro, pelas 8h30, uma intervenção de boas-vindas na cerimónia abertura da Conferência Internacional ‘Open Dialog in Applied Engineering: Recent Advances and Frontiers – ODAE 2019’, no Hotel Savoy Palace, no Funchal.

Rui Barreto participa nesta iniciativa a convite da Estrutura de Missão do Governo Regional, Invest Madeira, também representada pela Directora Filipa Ferreira.

O ODAE realiza-se pela primeira vez em Portugal, na Madeira, e traz à Região cientistas e engenheiros de todo o mundo que irão, nesta conferência, discutir os mais recentes desenvolvimentos e tendências na área da engenharia aplicada, bem como transmitir as últimas novidades resultantes de projectos de investigação “Marie Curie RISE” financiados pela União Europeia no âmbito do Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE.

Pelas 11 horas, na Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, o Secretário da Economia, participa a convite da Companhia dos ‘Engenhos do Norte’, na Underwater Edition, que consiste retirada do 1.º lote de 242 garrafas de Rum que estiveram submersas durante cerca de seis meses, entre 8 a 10 metros de profundidade, em cinco grades soldadas e amarradas por uma corrente. Após a retirada das garrafas do fundo do mar realiza-se uma prova de degustação.