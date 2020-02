Rui Barreto faz apelo aos profissionais do SESARAM

A duas horas de Mário Pereira tomar posse como director clínico do SESARAM e depois da demissão de 33 directores de serviço e chefes de unidades em protesto pela nomeação do ortopedista do CDS, o secretário regional da Economia faz um apelo público, através do DIÁRIO: “O Serviço Regional de Saúde precisa de todos os profissionais e espero que colaborem com a nova Direção Clínica”.

Rui Barreto assegura que Mário Pereira vai mesmo tomar posse às 12 horas, no Hospital Dr. Nélio Mendonça e reafirma o seu apoio e o do presidente do Governo, “parceiros de coligação”, bem como do secretário regional da Saúde, ao médico contestado pela maioria dos directores de serviços hospitalares.

O secertário da Economia só não marca presença na cerimónia porque se encontra em Lisboa, onde vai reunir com o presidente do AICEP.