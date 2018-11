Rui Barreto critica a política do “passa culpas” e defende a negociação para resolver problemas

Com as consequências à recusa do PS em chumbar todas as proposta da Madeira a marcar ainda a agenda política regional e nacional, o líder do CDS-PP Madeira veio a público explicar porque razão o CDS é “alternativa ao PS e PSD”.

Rui Barreto diz que a preocupação do seu partido é a “política construtiva e positiva”, a “política com utilidade”, e fundamenta a sua afirmação com a aprovação de propostas na Câmara do Funchal, em particular as alterações ao PDM que permitem legalizar as casas clandestinas, o apoio às crianças das creches públicas e privadas e a criação do Cartão Eco que dará descontos na factura da água, mas também ao nível regional, destacando a redução elevada do custo com os passes para os transportes públicos de passageiros urbanos e rurais, passando a existir apenas dois valores, 30 euros para o Funchal e 40 euros para os restantes concelhos, ou no plano nacional, como aconteceu esta semana em que a proposta apresentada pelo CDS para a redução do juros da dívida foi aprovada com os votos do PSD e do BE, permitindo à Madeira poupar 10 milhões de euros por ano.

O líder regional do CDS juntou todos estes elementos para explicar que o caminho do CDS não é o da “política bota abaixo”, nem do “passa culpas”, pelo contrário, o foco da sua acção é a “política com utilidade”, a “política que resolve os problemas” das populações, referindo, a título de exemplo, a aprovação da proposta de redução dos juros da dívida com os votos do BE, numa atitude reveladora da importância da “política negociada que o CDS privilegia”, o que só foi possível de concretizar por não haver no Parlamento nacional maioria absoluta de um só partido.

“O PS votou na Assembleia da República contra todas as propostas da Madeira”, relembra o líder da oposição regional, apontando outra direcção. “Fazemos política na base da concertação e da negociação, privilegiando a negociação em vez do bota-abaixo, coisa que o PS não tem feito”.

Rui Barreto entende que os socialistas “perderam uma oportunidade de ouro” para “corrigir na especialidade aquele que é um mau Orçamento” para a Madeira. “Aliás, alguns partidos preferem o passa culpas, guerreiam-se e não resolvem absolutamente nada, o CDS opta pelo caminho da política com utilidade, num exercício de cidadania a favor de uma política com resultados, é esse o caminho que o CDS irá fazer, um caminho de alternativa à política do PS e do PSD”, sublinha.