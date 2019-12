O despacho de nomeação do antigo chefe de gabinete de Miguel Albuquerque já foi publicado no Jornal Oficial, com a data de 30 de Dezembro. Rui Abreu é nomeado em regime de comissão de serviço, pelo

período de três anos, no novo cargo. O deputado, ex-secretrário-geral do PSD, sai do parlamento dando lugar a Rui Marques. O despacho de nomeação produz efeitos a partir de amanhã 1 de Janeiro.