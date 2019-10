Rotary entregou cama articulada e fez a plantação da árvore da amizade na Santa Casa da Misericórdia de Machico

O Rotary Club Machico-Santa Cruz entregou esta tarde uma cama articulada à Santa Casa de Misericórdia de Machico, mais propriamente ao Lar Agostinho Cupertino da Câmara, e fez a plantação da árvore da amizade no jardim da instituição. Participaram na iniciativa rotários Cruz e representantes da Santa Casa da Misericórdia de Machico.

Na ocasião António Trindade, presidente do Rotary Club Machico-Santa Cruz, referiu que “esta entrega é o exemplo vivo dos objectivos de Rotary, no qual profissionais imbuídos do espírito da amizade, da ética e da solidariedade, contribuem para um mundo mais justo e solidário”.

Por sua vez, Nélia Martins, provedora da Santa Casa, manifestou-se muito grata por entender que estas pequenas ajudas são grandes para a vida do dia a dia da instituição.