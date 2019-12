Roberto Santa Clara será director do Aeroporto da Madeira a partir de 1 de Fevereiro

Roberto Santa Clara será o futuro director do Aeroporto da Madeira, assumindo o cargo a 1 de Fevereiro de 2020. A notícia foi divulgada esta noite, no jantar de Natal do Aeroporto da Madeira, que se está a realizar na Madeira Wine Company.

Recorde-se que Roberto Santa Clara regressou no passado Verão ao Aeroporto, depois de ter sido director executivo da Associação de Promoção da Madeira durante 4 anos. Leia mais na edição impressa de amanhã.