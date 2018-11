Rita Andrade participou na conferência ‘Inclusão de Portadores de Distúrbios de Aprendizagem em Ambiente Escolar’

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Socias, Rita Andrade, esteve, esta manhã, na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco para participar na conferência: “Inclusão de Portadores de Distúrbios de Aprendizagem em Ambiente Escolar”.

A iniciativa da responsabilidade da Associação “Os Grandes Azuis” visou apresentar a problemática das Necessidades de Educação Especial, debruçando-se, principalmente, na Perturbação do Espectro do Autismo, em ambiente escolar.

“A inclusão, quer social, cultural ou escolar, é um processo pelo qual a sociedade precisa se preparar para oferecer qualidade de vida a todos”, afirmou Rita Andrade durante a sua intervenção, adiantando ainda que “o Governo Regional tem essa preocupação bem expressa no Programa de Governo. no sentido de reforçar a inclusão no sistema dos alunos com necessidades educativas especiais”.