Rita Andrade estará no ‘Desfile da Primavera’ e na ‘Festa dos Vizinhos’

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais vai participar, esta sexta-feira, em duas iniciativas, no Funchal. Rita Andrade estará, pelas 14h30, no Estabelecimento Bela Vista para assistir ao ‘Desfile da Primavera’, organizado por esse estabelecimento.

‘Doce Primavera’ foi o tema escolhido para dar cor a esta iniciativa que vai já para a sua 18ª edição e conta com 17 participantes dos 5 Estabelecimentos Residenciais para Idosos do Instituto de Segurança Social da Madeira, (Estabelecimento N. Sra. Do Bom Caminho; Estabelecimento Santa Teresinha; Estabelecimento Vale Formoso; Estabelecimento Santa Isabel; Estabelecimento Bela Vista) e do Centro de Apoio à Deficiência Profunda.

Mais tarde, pelas 18 horas, estará nos Jardins do Bairro do Complexo Habitacional do Hospital, para a Festa dos Vizinhos. Sensivelmente duas horas depois, ruma ao Complexo Habitacional da Nazaré para o evento com o mesmo nome.

“O evento, visa promover o convívio entre residentes, celebrando valores da solidariedade, fraternidade e tolerância, com o propósito de promover melhor vizinhança, sentimento de pertença e cultivar a entreajuda”, refere nota da secretaria.