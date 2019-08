Rita Andrade diz que inovação é factor “diferenciador” nos projectos apoiados pelo IEM

Rita Andrade visitou, ao fim desta manhã, a primeira unidade fabril da Região no sector da panificação e pastelaria sem glúten, a empresa ‘Vitalglu’, sediada no Parque Empresarial de Câmara de Lobos.

Um projecto que nasce da visão do empresário Bruno Nunes que, ao deparar-se com a inexistência no mercado regional de uma unidade fabril de pães e bolos sem glúten, aproveitou os apoios do Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no âmbito do Programa de Empreendedorismo de Desempregados (PEED), para lançar esta empresa, que conta já com quatro postos de trabalho.

Em declarações à comunicação social, a secretária regional com a tutela do Emprego salientou o factor “inovação” como diferenciador na viabilização dos projectos de empreendedorismo apoiados pelo Governo Regional, através do IEM.

“Pretendemos com estas visitas dar a conhecer aos madeirenses e porto-santenses estes projectos inovadores que constituem uma mais-valia no mercado regional”. Neste caso em particular, Rita Andrade sublinhou tratar-se de uma unidade fabril “com um potencial de crescimento muito grande, já que é a primeira empresa na região a produzir produtos frescos sem glúten”.

Desde o início deste ano, o Governo Regional, através do Instituto de Emprego, já apoiou a criação de 37 novas empresas no âmbito do referido Programa que permitiram a criação de 59 novos postos de trabalho.

O PEED faz parte das 15 medidas geridas pelo IEM de apoio ao desemprego. Os contratos decorrem de pedidos de financiamento para ideias de negócio apresentadas por desempregados inscritos no Instituto.