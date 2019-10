Ricardo Franco vai a Roma e leva pintura a carvão do Forte para dar ao Cardeal Tolentino

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, desloca-se a Roma para marcar presença no Consistório Público, no próximo sábado, no Vaticano, que confirmará José Tolentino Mendonça como cardeal.

Numa nota à comunicação social, Franco revela que esta participação no Consistório Público, “surge na sequência do convite dirigido ao presidente da autarquia onde José Tolentino Mendonça nasceu, constituindo um motivo de orgulho, de grande significado e alegria para Machico, sendo uma honra testemunhar a elevação de um filho desta terra primeira a um dos patamares mais altos na hierarquia da Igreja Católica”.

Ricardo Franco irá oferecer uma pintura a carvão do Forte de São João Batista, da autoria de um pintor machiquense, representando o local que o novel Cardeal Tolentino Mendonça muito bem conhece e onde viveu parte da sua vida, juntamente com a sua família, após retornar de Angola.

A este propósito, refira-se que a Câmara Municipal de Machico, na sua reunião ordinária de 5 de setembro de 2019, aprovou um voto, “manifestando júbilo pela elevação de Dom Tolentino Mendonça ao Cardinalato, congratula-o bem como à sua família, por esta nomeação que reflete o reconhecimento de uma personalidade ímpar, de um homem de diálogo, de grande humanismo e da cultura que irá, certamente, valorizar o pontificado do Papa Francisco”.