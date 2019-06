Restaurantes do Porto Santo dão ‘força’ ao festival ‘Rota do Atum’

Decorre a bom ritmo o II festival ‘Rota do Atum’ no Porto Santo, numa organização do Hotel Vila Baleira – Grupo Ferpinta. Uma das novidades desta segunda edição, é o facto de a organização ter descentralizado o evento, convidando vários restaurantes locais a aderirem ao festival gastronómico ficado no atum.

João Corte, proprietário do restaurante ‘Vila Alencastre’, localizado no sítio do campo de baixo, revelou ao DIÁRIO que este evento de “excelência” tem tudo para ser um sucesso, não só pela divulgação da gastronomia madeirense, mas também por dinamizar o comércio local.

Hotel Vila Baleira de parabéns

Ao Hotel Vila Baleira, impulsionador da iniciativa, João Corte deixou rasgados elogios, considerando importante que se mantenha esta iniciativa.

Sobre a forma como os pratos de atum são apresentados ao cliente, João Corte destacou “diversos empratamentos possíveis”, mostrando-se convicto de que é sempre uma boa forma de marcar a diferença.

No Restaurante ‘Porto Santo Beach’, outro espaço que aderiu ao Festival Rota do Atum, Miguel Velosa, responsável pelo espaço mostrou-se adepto do evento, louvando a iniciativa de uma empresa privada que “precisa de mais apoios das autoridades locais”.

“É de louvar o facto de ser um privado a realizar este tipo de acontecimento gastronómico, penso que será um dos eventos que poderá ter um grande impacto no futuro, mas se tivesse um pouco mais de colaboração das entidades locais, perante o Vila Baleira, seria muito bom”, realçou Miguel Velosa que olha para o alargamento da iniciativa como uma “mais-valia para os comerciantes do Porto Santo” e para “os porto-santenses e os turistas”, realçando um dos produtos regionais com grande impacto na economia, que é a pesca e a confecção do atum”.

O certame gastronómico vai continuar nos próximos dias, terminando domingo. Até lá haverá diversas actividades o hotel Vila Baleira e nos restaurantes locais.