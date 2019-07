Reserva de lugares no navio Lobo Marinho leva CDS a enviar carta à Porto Santo Line

O CDS enviou uma carta à Porto Santo Line (PSL), onde aborda a reserva de lugares no navio Lobo Marinho. Em causa está o facto de em determinadas épocas do ano, a ocupação do navio Lobo Marinho, da Madeira para o Porto Santo e do Porto Santo para a Madeira, atingir “o número máximo da capacidade de transporte de passageiros”, como no Verão.

“Mesmo durante esses períodos, a Porto Santo Line tem correspondido com competência e prontidão às situações consideradas de ‘emergência’ e nunca ninguém foi prejudicado ou ficou sem poder viajar na situação referida”, diz o Presidente da Comissão Política do CDS-PP Madeira, Rui Barreto.

Acrescenta que “em contactos recentes com a população do Porto Santo”, ficou “sensibilizado para interceder junto da Administração da Porto Santo Line, no sentido de alargar o âmbito das situações de ‘emergência’ também a casos e ‘urgências’, que os há e não são assim tão poucos, por forma a responder melhor às necessidades da população da Ilha”.

Refere que “tal como acontece com a generalidade dos casos de ‘emergência’, também as situações ‘urgentes’ podem surgir a qualquer hora, mas muitas vezes esse grau de prioridade não é devidamente reconhecido, podendo resultar em situações embaraçosas e de prejuízo para os residentes no Porto Santo”.

“Nesse sentido, venho sugerir a V. Exa. que a Porto Santo Line considere em cada viagem, em especial no sentido Porto Santo-Madeira, reservar um número certo de lugares para poder responder não apenas aos casos de ‘emergência’, mas também às situações ‘urgentes’”, afirma, acrescentando que está “certo de que a sensibilidade social que a Porto Santo Line tem revelado, ao longo dos anos, no serviço que presta às populações da Madeira e Porto Santo através do navio Lobo Marinho, será decisiva para responder positivamente a mais este apelo justo da população do Porto Santo”.