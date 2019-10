Redução do IRC para 12% já no próximo Orçamento Regional

O presidente do Governo Regional afirmou, esta tarde, que a redução do IRC para 12% estará plasmado já no próximo Orçamento Regional. “Vamos prosseguir a redução fiscal na Madeira. É muito importante assumirmos e concretizarmos o compromisso da redução do IRC para 12%. Vamos fazê-lo já no próximo orçamento”, garantiu Miguel Albuquerque, à margem da inauguração da ‘Cidade do Empreendedor’.

A redução do IRC vai estar no próximo orçamento e, embora represente uma descida na receita, Albuquerque garante que ganha com mais dinamização económica.

“Vamos tomar um conjunto de iniciativas múltiplas e variadas”, disse o presidente do Governo Regional. O objectivo do executivo madeirense é ter uma taxa equivalente à da Irlanda, que é considerada uma referência da União Europeia.

“Neste momento temos um conjunto de empresas novas, empresas que têm sido constituídas por empresários arrojados, com capacidade de realização e, neste momento, é continuar a apoiar o empreendedorismos e fazê-lo de todas as maneiras”, lembrou.

O líder do Governo Regional lembrou que continuam abertas as candidaturas para o ‘Empreender 2020’ para a constituição de novas empresas e empresários que precisam de apoio. Neste momento estão 79 projectos aprovados, no valor de 32.7 milhões de euros, mas ainda temos verbas disponíveis.

Questionado pelos jornalistas, Rui Barreto, secretário da Economia, disse nunca ter sido estranho andar ao lado de Miguel Albuquerque, ainda para mais agora que há um acordo para trabalhar em conjunto.