Recolhidas 19 toneladas de medicamentos fora de uso na Madeira

Em 2019 deu-se um aumento de 11% na entrega de remédios fora de uso nas farmácias da Região, face ao ano anterior. O número vem a crescer há vários anos. A recolha de 19 toneladas de medicamentos faz a manchete do DIÁRIO desta terça-feira, para ler na página 5.

O Marítimo foi ontem derrotado pelo Sporting em Alvalade, com um golo solitário de Borja, aos 76 minutos. Com este resultado, os ‘leões’ da Madeira ficam na 12.ª posição, com 20 pontos e o Sporting subiu ao terceiro lugar, aproveitando a derrota do Famalicão nesta jornada. Para ler nas páginas 14 e 15.

Em destaque também na primeira página, a vereadora eleita pelo PS no Porto Santo que passou a independente e fica agora a tempo inteiro no executivo de Idalino Vasconcelos. Ainda sobre as autarquias, o município de Santa Cruz quer expropriar “amigavelmente” ou ‘à força’ a Quinta Escuna. Tudo para ler na página 32.

Os deputados do PSD-M à Assembleia da República foram informalmente avisados que seriam alvo de um processo disciplinar por terem um sentido de voto diferente do resto da bancada laranja, na votação na generalidade no Orçamento de Estado. Os castigos só chegam depois do congresso nacional. Saiba mais na página 7.

A emergência de saúde pública na China por causa do coronavírus, que já matou mais de 80 pessoas, também deixou a Madeira em alerta. A Região criou uma linha telefónica para encaminhamento de casos suspeitos e especialistas alertam para importância de higiene pessoa. Para ler das páginas 2 a 4.

