Recluso não regressou à cadeia da Cancela na hora prevista

O Corpo da Guarda Prisional e as forças policiais da Madeira foram informados do caso de um recluso que após o gozo de uma licença não se apresentou no Estabelecimento Prisional do Funchal no prazo estipulado, que era até às 10h00 deste sábado.

Segundo apurámos junto de fonte prisional, o recluso, natural dos Açores e a cumprir uma pena de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes, teve direito a uma licença jurisdicional para visitar a família na ilha de São Miguel. Entretanto, terá regressado à Madeira mas não se apresentou na cadeia da Cancela na hora estipulada.