Reabilitação do varadouro do Paul do Mar pronto até Dezembro

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, visitou esta quinta-feira as obras de reabilitação do Varadouro do Paul do Mar, prevista estar concluída até final deste ano.

Um investimento do Governo Regional orçado em 254.167 euros, que inclui a recuperação dos guinchos de apoio à actividade piscatória naquele Porto do Sudoeste da ilha. Investimento que é considerado vital para alavancar a economia local e com significado para a comunidade piscatória daquela freguesia.

O investimento na reabilitação do Varadouro do Paul do Mar surge como uma consequência natural na dinâmica que o novo secretário regional de Mar e das Pescas, Teófilo Cunha, quer empreender, garantido “o acesso público ao mar” em “segurança” através da “reabilitação dos espaços já existentes e da criação de novos acessos”.