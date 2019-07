Rancho Folclórico da Casa Social da Madeira de Pretória visitou Secretaria Regional de Educação

O Rancho Folclórico da Casa Social da Madeira de Pretória (África do Sul) visitou a Secretaria Regional de Educação, ao início da tarde desta sexta-feira. Para além da apresentação formal de cumprimentos ao secretário regional, Jorge Carvalho, que tutela a pasta das Comunidades, o grupo presenteou dezenas de pessoas, entre as quais muitos turistas, com uma actuação de cerca de 20 minutos.

O secretário regional agradeceu a visita e destacou a importância daquela instituição que completará 37 anos de actividade no próximo dia 15 de agosto. “Temos orgulho e sentimos gratidão por todo o trabalho desenvolvido por esta instituição, mantendo vivas as tradições e cultura madeirenses num país tão distante como a África do Sul”, frisou Jorge Carvalho.

Para assinalar esta visita à Madeira, Jorge Carvalho ofereceu à presidente do Grupo Folclórico, Maria Inês Balanco, uma medalha comemorativa dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo.

Nesta sua terceira deslocação à Madeira, que contou com o apoio da Casa da Madeira de Joanesburgo e do Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações, o Grupo Folclórico apresentou-se com cerca de 40 elementos, grande parte deles jovens que nunca haviam visitado a ilha, e actuou em diversos concelhos durante as duas semanas de estadia.