Rajadas de vento até 70 km/h este domingo na Madeira

Segundo a previsão descritiva do IPMA para este domingo, na Madeira, esperam-se “períodos de céu muito nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado até final da manhã”. Poderá haver chuva até final da manhã, em especial nas vertentes Norte e terras altas, com o vento a soprar moderado (20 a 35 km/h) de Nordeste e moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha, por vezes com rajadas até 70 km/h e sendo fraco (inferior a 15 km/h) na região do Funchal.

REGIÃO DO FUNCHAL:

Períodos de céu muito nublado. Vento fraco (inferior a 15 km/h).

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 22ºC