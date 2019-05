Rajadas de até 72 km/h impediram aterragens na Madeira durante 3 horas

O vento forte que esta tarde voltou a fustigar o extremo leste da Madeira, conforme previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nas últimas horas chegou a ‘soprar’ acima dos limites operacionais junto à pista do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, havendo registo de rajada de até 72 km/h e vento com velocidade média de 36 km/h.

Vento que entretanto amainou, permitindo já depois das 19 horas a aterragem do voo da TAP vindo de Lisboa, depois de algum tempo de espera ‘aos círculos’. Antes, durante praticamente três horas, a pista de Santa Cruz esteve condicionada às aterragens, levando cinco aviões a serem desviados para o Aeroporto de Porto Santo. Os voos divergidos são provenientes de Dusseldorf, Paris, Nantes, Londres e Tenerife.