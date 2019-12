Rajada de até 135 km/h no Areeiro

A ocorrência de rajadas de vento acima dos 100 km/h confirmam a previsão de vento forte em todo o Arquipélago da Madeira. Recorde-se que toda a costa da ilha da Madeira e Porto Santo está sob aviso ‘laranja’, que vigora até às 16 horas, o mesmo para as regiões montanhosas onde o ‘alerta’ vigora até à meia-noite.

De acordo com o IPMA, esta segunda-feira o vento soprará forte (35 a 50 km/h) de Noroeste, com rajadas até 100 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h), com rajadas até 130 km/h, nas terras altas.

Estimativas já ultrapassadas em diversos pontos da Região, sendo que a rajada máxima hoje registada (até às 09:00) foi de 135 km/h, no Chão do Areeiro. Seguiram-se: Pico Alto (127 km/h), Caniçal (118 km/h) e Ponta do Pargo (104 km/h).

Recorde-se que no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo esta manhã já foi registada rajada de até 80 km/h. Também o Aeroporto de Porto Santo está a ser fustigado por vento forte, com rajada de até 92 km/h.

Porto Moniz (95 km/h), Achadas da Cruz/Lombo da Terça (91 km/h), Ponta do Pargo (90 km/h) e Ponta de São Jorge (88 km/h), são outras localidades onde o vento tem atingido valores significativos.