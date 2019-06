Rafael Macedo ouvido no âmbito da auditoria da Ordem dos Médicos à Medicina Nuclear

O médico nuclearista do SESARAM, que, neste momento, está suspenso de funções, na sequências das afirmações que produziu num trabalho da TVI e na Assembleia Legislativa sobre a Unidade de Medicina Nuclear, foi chamado, hoje, a prestar declarações no âmbito de um auditoria externa à refida unidade, promovida pela Ordem dos Médicos.

Ao DIÁRIO, o médico afirmou ter sido convocado, por telefone, três horas antes, para comparecer no núcleo de formação, o que fez.

Diz ter sido informado de que dispunha de 15 minutos para fazer as declarações que entendesse sobre a Unidade de Medicina Nuclear e que não lhe seriam colocadas questões. Estariam na audição, indicados pela OM, Joaquim Augusto Azevedo dos Santos e Ana Isabel Santos Ferreira e Nuno Rosa, do SESARAM.

Rafael Macedo diz ter falado durante aproximadamente 30 minutos e que foi lavrada uma acta, manuscrita, em cinco folhas, tendo sido usada apenas uma página de cada uma delas. Não lhe foram colocadas questões.

O médico diz ter exposto a sua visão sobre todo o processo, esclarecendo, nomeada mas não exclusivamente, as razões de algumas condições colocadas ao início do funcionamento da unidade e as razões por que só produzia relatórios de densitometria óssea em casos não pediátricos e de acompanhamento. nos restantes, o resultado é automático.